- Abi Talent este un iubit model! Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și au surprins dovada clara ca artistul se imparte de minune intre relație și timpul petrecut alaturi de prietenii lui. Cantarețul a fost surprins in ipostaze de senzație intr-un mall din Capitala.

- Alex Velea și Antonia urmeaza sa faca pasul cel mare in 2024. Deși sunt impreuna de 11 ani și au doi copii frumoși, casatoria nu a fost o prioritate pentru ei, avand numeroase proiecte in care s-au implicat.

- Antonia și Alex Velea au fost aspru criticați pe rețelele de socializare pentru felul in care și-au imbracat baieții in prima zi de școala. Dominic și Akim sunt cei doi copii ai cuplului, iar cantareața mai are o fata din casnicia anterioara.Alex Velea și Antonia incearca sa iși expuna cat mai puțin…

- Jador a ieșit de curand dintr-o relație in care parea foarte fericit. Manelistul iși incepuse un nou drum alaturi de Alexandra Dobia, o tanara naturala și frumoase pe care Jador o arata tuturor internauților de fiecare data cand avea ocazia. Ce a postat recent cantarețul de manele a starnit curiozitați,…

- Zanni, caștigatorul de la Survivor Romania, iși vinde casa din București și vrea sa se retraga la munte. Cantarețul are planuri mari și a dezvaluit care este suma pe care o cere pentru locuința sa.Recent, Zanni a anunța pe rețelele de socializare ca iși vinde casa pentru a-și cumpara un apartament in…

- Disciplina, echilibru, devotament și competiție sunt cuvintele care o atrag cel mai mult pe Antonia la lumea sportului. Recent, pe langa orele de fitness petrecute in sala, talentata artista și-a descoperit o noua pasiune: tenisul de masa. Pe langa mini competițiile alaturi de frumoasa sa familie, Antonia…

- Și astazi paparazzii Spynews.ro au ieșit la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat Sandra Mutu, frumoasa iubita a antrenorului de la FC Rapid București. Ei bine, daca zilele trecute aceasta se afla in oraș alaturi de mama, dar și de fiul sau, iata ca nici…