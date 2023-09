Stiri pe aceeasi tema

- Apple vrea sa intre piața AI și sa lupte cu ginganți precum Google și OpenAI. In prezent, compania lucreaza la o soluție de inteligența artificiala proprie, alta decat mai vechiul asistent vocal Siri. Dupa ce in anii trecuți, a fost luata prin surprindere de lansarea ChatGPT, Google Bard sau BingAI,…

- Fosta concurenta X Factor Marea Britanie, Lucy Spraggan, a dezvaluit ca a fost violata in timpul filmarilor pentru emisiune, in anul 2012, acesta fiind motivul real pentru care a abandonat competiția, relateaza Sky News.

- FOTO: La turneul caritabil de la Aiud pentru Andrei Blag, s-au strans peste 17.000 de lei | Pe langa Stanciu și Cordea a oferit un tricou pentru licitație La turneul caritabil desfașurat pe “Aiudelul”, sub sloganul “Impreuna pentru Andrei”, s-au strans peste 17.000 de lei. Competiția organizata de Olimpia…

- Echipa naționala de handbal juniori a Romaniei se afla in aceste zile in cantonament la Plopeni. Selecționata pregatita de suceveanul Vasile Boca va participa pe parcursul acestei saptamani la European Open Championship. Competiția se va desfașura in Suedia și va reuni la start reprezentativele a 19…

- Impatimiții de mountain-bike au ocazia sa se inscrie și sa ia parte, la finalul saptamanii viitoare, in competiția de profil Cupa Romaniei de Downhill #3 (n.n. downhill – ciclism gravitațional), care se va desfașura in zilele de 30 iunie și 1 iulie, la Azuga. Evenimentul este organizat pentru prima…

- Un tanar roman in varsta de 19 ani, numit Daniel Popa, va urma o perioada de 4 ani de studii la Academia Militara Navala a SUA, cunoscuta ca The United States Naval Academy din Annapolis, una dintre cele mai prestigioase instituții militare din lume. Succesul sau a fost rezultatul unei pregatiri intense,…

- George Popescu i-a impresionat pe cei trei chefi cu preparatele sale, iar unul dintre ele a ajuns in meniul restaurantului lui Catalin Scarlatescu. Acesta s fost surprins de gustul delicios al preparatului, motiv pentru care i-a cerut rețeta.

- Duminica, pe 11 iunie, ”Dracula SUPer Race” a adunat la Start, pe Lacul Snagov, zeci de paddleri, pentru o aventura sportiva al carei punct central a fost cursa de 10 km (din cauza condițiilor meteo de la momentul startului a fost scurtata la 6,5 km), care a presupus ocolirea insulei pe care se afla…