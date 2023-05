Și angajaţii din domeniile Cultură-Media, în prag de proteste Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind se solidarizeaza cu cei peste 150.000 de angajati din scoli si cadre didactice, membri ai federatiilor sindicale din Educatie, care au intrat in greva generala pe termen nelimitat incepand cu data de 22 mai 2023. „Alaturi de colegii din organizatia la care suntem afiliati cu drepturi depline, CNSLR- Fratia, sustinem […] The post Și angajatii din domeniile Cultura-Media, in prag de proteste appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

