Și-a snopit soția în bătaie, deși avea interdicție de a se apropia de ea: femeia a ajuns la spital Un barbat in varsta de 48 de ani dintr-o localitate gorjeana este cercetat penal pentru infractiuni de violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie dupa ce si-a agresat sotia, de care nu avea voie sa se apropie, pe numele sau fiind emis un ordin de restrictie. Incidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, cand o femeie de 48 de ani din comuna Balesti a cerut ajutorul politistilor, reclamand ca sotul sau, care avea interdictia de a se apropia de ea, a revenit la domiciliu, fiind agresiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 48 de ani dintr-o localitate gorjeana este cercetat penal pentru infractiuni de violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie dupa ce si-a agresat sotia, de care nu avea voie sa se apropie, pe numele sau fiind emis un ordin de restrictie. Incidentul a avut loc la sfarsitul…

- Incidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, cand o femeie de 48 de ani din comuna Balesti a cerut ajutorul politistilor, reclamand ca sotul sau, care avea interdictia de a se apropia de ea, a revenit la domiciliu, fiind agresiv, relateaza News.ro. Potrivit politistilor, barbatul, pe numele…

- Doi tineri cu varste de 17, respectiv 19 ani au lovit o femeie de 20 de ani si au taiat cu un cutit cauciucurile masinii acesteia, dupa ce tanara a acrosat accidental autoturismul in care cei doi se aflau si care era stationat in zona unui parc din Ploiesti. Cei doi sunt cercetati in stare de libertate,…

- Tudor Chirila se arata deranjat ca a fost fotografiat de o fana in metrou fara acordul lui. Polemica dintre cei doi a continuat ulterior pe Facebook. Artistul a reacționat mult mai dur in alte momente similare.„Stii ca ai o zi buna; cand nu te astepti il vezi pe.. Chirila”, a scris o fana a artistului…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Bataie in toata regula in sediul PSD Cluj, unde un consilier local a incasat niște lovituri pentru care a avut nevoie de ingrijiri medicale! Nu de alta, dar nu a fost batuta de o rivala, ci de trei colege de partid! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua eleve de clasa a cincea s-au batut luni la școala din Mogoșoaia. Una dintre ele a fost dusa la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ucraina a dat publicitatii o inregistrare video iesita din comun, care pare sa arate luptatori din Wagner care isi tarasc comandantul grav ranit departe de campul de lupta, iar apoi il bat violent cu ceea ce par a fi lopeti, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…