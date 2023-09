Și-a pus copiii la cerșit! Toți 5, luați de Poliția Locală și Protecția Copilului Cinci copii au fost luați de Protecția Copilului BN, dintr-o familie, ieri. Parintele lor ii pusese la cerșit, fiind gasiți de polițiștii locali in timp ce incercau sa faca bani ”pentru familie”. La inceputul lunii iulie a fost demarata o campanie de stopare a cerșetoriei in Bistrița. Echipe formate din polițiști locali și reprezentanți ai DIrecției Sociale din cadrul Primariei Bistrița au luat la verificat locațiile frecventate de cerșetori. In prima zi, doi copii gasiți la cerșit au fost preluați de Protecția Copilului BN. Minori gasiți de polițiștii locali Bistrița la cerșit, preluați de Protecția… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

