Și a plecat, vestind în toată cetatea cât bine îi făcuse Iisus… Pericopa evanghelica a zilei (Luca 8, 26-39) ne ofera o imagine cu un puternic impact emotional. Ne poarta inspre Inviere pornind dintr-un ținut indepartat, al Gherghesenilor, acolo unde porcii par a valora mai mult decat oamenii, iar slobozirea din iad a unui semen, in loc sa bucure, mai degraba tulbura pe cei preocupați prea mult […] Articolul Și a plecat, vestind in toata cetatea cat bine ii facuse Iisus… apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

