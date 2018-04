Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de varsta a doua, batuta frecvent de sotul agresiv, a ajuns intr-o stare medicala deplorabila dupa ce si-a tot iertat calaul. Victima traieste fara splina dupa ce a incasat o bataie sora cu moartea de la sot, care a lovit-o o ora continuu cu pumnii si picioarele peste trup si cap. Agresorul…

- "Nu vreau sa intru in detalii, intotdeauna am sperat ca daca sunt discreta si doamna si cei din jur vor intelege si vor proceda la fel. Dar vin in premiera si spun ca sotul meu a gresit lamentabil si n-am mai putut sa reconstruiesc afectiv nimic pe un soclu putred. Si spun asta dupa ce timp de 7-8 luni…

- Totul s-a petrecut in fata unui bar. In imagini se vede cum victima este lovita in repetate randuri. Barbatul a reusit sa scape si sa depuna plangere la politie. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Agresorul…

- Crima pasionala de Marțișor in judetul Galati. Barbatul de aproximativ 40 de ani suspectat ca si-a injunghiat mortal fosta amanta cu mai multe lovituri de cuțit ar fi comis crima din gelozie. Agresorul a intalnit-o pe strada pe femeia care revenise la sotul ei și a facut o criza. Barbatul de 40 de ani…

- Beatrice Rancea s-a intors de curand la „carma” Operei din Iasi, unde este extrem de fericita. Artista spune ca ii este greu sa fie departe de casa si ca viziteaza Capitala foarte rar, dar ca merita acest efort pentru ca face ceea ce o pasioneaza cel mai mult. De asemenea, sotul ei, Doru Rancea, o sustine…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…