O casa de aproape 10.000 de metri patrați din Dickerson, Maryland, in apropiere de Baltimore, a fost cuprinsa de flacari pe 23 noiembrie, cand proprietarul a incercat sa alunge șerpii de pe proprietatea sa, conform CNN. Șerpii au fost o problema pentru acest proprietar, dar și pentru chiriașul anterior. Și-au dat foc la casa in timp ce incercau sa scape de șerpi – Cum s-a intamplat ? Carbunii au fost folosiți ca sursa de caldura pentru fum, dar au fost plasați prea aproape de materiale inflamabile, dand in cele din urma foc casei. Incendiul a inceput de la subsol și s-a extins rapid.Din fericire,…