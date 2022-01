Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 aduce modificari semnificative in lista vedetelor cu care colaboreaza Antenele, șefii postului luand decizia de a se desparți de mai multe figuri cunoscute ale posturilor, potrivit Fanatik.ro. Antena Stars renunța la emisiunea Star Matinal, show-ul prezentat de Ameri Nasrin și de…

- Dupa noua ani in care a facut parte din echipa de la Antena Stars, Ameri Nasrin și-a dat demisia in direct. Reacția acesteia vine la cateva zile dupa scandalul cu Simona Hapcic, fosta concurenta de la „Survivor Romania”„ Sunt tare mandra ca am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treapta cu treapta,…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan spune ca veștile pentru București nu sunt „deloc bune” dupa ce parlamentarii au votat joi bugetul pentru 2022. Edilul susține ca bugetul Capitalei a ramas la nivelul din 2021, adica 10 miliarde de lei. „In ciuda tuturor demersurilor pe care le-am facut in ultimele…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…

- „Cred ca liderii fotbalului francez trebuie sa inceteze sa se mai ascunda dupa degetul mic”, spune Roxana Maracineanu, ministrul francez al Sporturilor. . Ministrul se refera la recentul incident de la meciul Lyon-Marseille, abandonat din cauza violenței impotriva unui jucator. „Acesta este al șaselea…

- Diana Șoșoaca este cunoscuta de toți romanii, mai cu seama, pentru lupta anti-vaccinare Covid-19 pe care a dus-o pe toata perioada pandemiei. Cu toate acestea, au aparut mai multe zvonuri cu privire la faptul ca senatoarea independenta ar fi apelat la acest tip de imunizare, dupa ce o jurnalista ar…

- Schimbare uriașa la TVR! Mesajul de adio transmis de persoana care a avut un rol important de jucat la Societatea Romana de Televiziune in ultima perioada a surprins pe toata lumea. Aceasta le-a mulțumit tuturor pentru frumoasele clipe traite alaturi de angajații TVR. Cine pleaca de la TVR. Ce mesaj…