- Deputatul Cosette Chichirau si-a anuntat, anunțat, astazi demisia din USR. Ea a afirmat ca va ramine deputat neafiliat. Cosette Chichirau a declarat, pentru postul nostru de radio, ca motivul pentru care a renunțat la USR este acela ca formațiunea stagneaza in sondaje, iar miscarea reformista trebuie…

- Deputata USR Chichirau Cosette-Paula a demisionat, luni, din partid.„Va informez ca azi am demisionat din USR și voi activa ca deputat neafiliat”, a anunțat Chichirau in ședința de plen a Camerei Deputaților. Deputat USR aflat la al doilea mandat, aceasta a deținut funcția de președinte al…

- Liderul AUR, George Simion, are citație de la Directia Generala Anticoruptie, insa, este liniștit cu privire la dosar. Spune chiar ca nu are ”nicio emotie” privind dosarul in care are calitate de martor, urmand sa fie audiat cu privire la aspecte sesizate chiar de el. ”Am primit o citatie careia ii…

- Partidul de opoziție "Renasterea" a inițiat o actiune de strangere de semnaturi pentru aderarea la Uniunea Economica Euroasiatica (UEE), a anuntat partidul pe pagina sa de Facebook (retea de socializare interzisa in Federația Rusa, fiind deținuta de corporația Meta, care este recunoscuta ca extremista…

- Laviniu Lacusta, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamant, filiala Iași, a declarat ca greva nu este incheiata, ci doar se suspenda. El a precizat ca suspendarea depinde de Guvernul Romaniei, daca in Ordonanța de Urgența publicata luni, 12 iunie, va include cele doua masuri promise sindicaliștilor.Federațiile…