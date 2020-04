Stiri pe aceeasi tema

- Fostul dinamovist Sorin Stratila (33 de ani) a fost nevoit sa-și amane nunta din cauza pandemiei coronavirusului. In prezent la Olimpic Cetate Rașnov, in Liga a 3-a, fotbalistul avea programate cununia religioasa și botezul baiețelului sau Thiago pe 6 iunie. In condițiile actuale, insa, a fost nevoit…

- Vladuța Lupau s-a casatorit in toamna anulului trecut, insa a programat petrecerea de nunta in acest an, mai exact in luna aprilie. Acum ea și soțul ei sunt nevoiți sa anuleze evnimentului din cauza pandemiei de coronavirus!

- Dani Oțil face un anunț de ultima ora! NU se poate, nu se poate! Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani susține ca nunta cu iubita sa a amanat-o din cauza unor evenimente tumultoase care au dat peste cap echilibrul din relație și nu numai

- Vladuța Lupau a avut o creștere uimitoare in cariera, lucru care a adus-o in prim-plan in presa mondena. Mai cu seama, atenția fanilor s-a indreptat mai mult asupra sa dupa scandalul cu Armin Nicoara. Cei care o urmaresc pe rețelele de socializare au fost surprinși de noile imagini postate de aceasta…

- Vladuta Lupau este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar oamenii se bat pe serviciile ei. Artista nu duce deloc lipsa de solicitari la evenimente, iar fanii vor sa o aiba mereu alaturi la cele mai importante momente din viata lor.

- Este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, are fanii la picioare, dar se pare ca in viața ei ar exista niște episoade incendiare, de care nu a știut nimeni. Despre fina Olguței Berbec și a lui Remus Novac s-a zvonit l-ar fi inșelat pe soțul ei Adrian Rus, portarul de la…