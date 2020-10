Showtime revine cu o serie limitată ''Dexter'' de 10 episoade ''Dexter'', cel mai indragit criminal in serie din istoria televiziunii americane, revine pe micile ecrane intr-o noua serie limitata de zece episoade produsa de Showtime, informeaza Reuters si USA Today. Seria limitata ii reuneste pe Michael C. Hall - care a castigat un Glob de Aur si a primit sase nominalizari la Emmy pentru interpretarea criminalului in serie/expertului in pete de sange al Departamentului de Politie din Miami - cu producatorul executiv Clyde Phillips, a anuntat miercuri Showtime. Productia va incepe in prima parte a anului viitor, cu o premiera planificata pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

