- O tragedie rutiera s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe drumul ce leaga Lugojul de localitatea Jabar. Un barbat, in varsta de 73 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 592 D, la un moment dat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Șoferul…

- Rey, concurentul de la „Insula iubirii” sezon 6, a cazut de la balcon in timp ce incerca sa sperie ispitele. Eda, actuala partenera a acestuia, a vazut intreg momentul și s-a speriat cumplit. Rareș a inceput sa le tachineze pe fete, iar farsa lui s-a transformat intr-un real accident pentru Rey. Concurentul…

- Un tanar de 19 ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier, produs pe un drum dintre localitațile Cobusca Noua și Cobusca Veche, raionul Anenii Noi.Potrivit poliției, tragedia a avut loc marți, 31 mai, in jurul orei 21:15.

Șoferul unui taxi din Campia Turzii a trait azi o experiența nefericita, dupa ce autoturismul s-a impotmolit intr-o groapa de pe strada Aleea Vanatorilor din localitate. Incidentul s-a produs și din...

- Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, in manșa tur a barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Fanii dinamoviști și-au apostrofat favoriții la final. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare;In celalalt meci de baraj, Concordia Chiajna a caștigat turul…

- Prin apel la 112, la ora 12:44, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru deblocarea unei usi de la un apartament in municipiul Piatra Neamt, deoarece o femeie nu a mai raspuns la telefon si nici la usa de cateva zile. La locul solicitarii s au deplasat pompierii pietreni cu o autospeciala de…

- Imagini de coșmar au fost observate in Targu Jiu, in plina zi, atunci cand o mașina a luat foc instant. Din pacate, flacarile s-au extins rapid in zona motorului,iar oamenii din zona au incercat sa intervina cu extinctoarele din dotare. Din pacate, incercarile au eșuat, fiind nevoie de intervenția pompierilor.…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, dupa ce automobilul cu care se deplasa s-a izbit intr-un copac. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, 10 aprilie, in apropiere de localitatea Corobceni, din raionul Telenești.