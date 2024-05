Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in ultima perioada este destul de schimbatoare. In primele doua luni ale primaverii, am avut parte de condiții insorite și temperaturi ridicate, apropiate de cele din zilele de vara. Cu toate acestea, ultima luna a acestui anotimp pare sa aduca o prognoza meteo neobișnuita, in contradicție cu…

- Retele Electrice Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimtite de…

- Gabriela Firea a facut primele declarații publice dupa anunțul potrivit caruia va primi un loc eligibil pentru Parlamentul European, in locul candidaturii la Primaria Capitalei. „“Ai invins? Continua! Ai pierdut? Continua!” Oamenii pe primul loc, in orice funcție publica, aleasa sau numita – acesta…

- CSM Constanta are parte de un nou final de saptamana incendiar. Baschetbalistele lupta pentru primul trofeu al sezonului, Cupa Romaniei, iar celelalte echipe - de volei, handbal și baschet - susțin meciuri in ligile naționale, campionatele de juniori sau cadeți. Handbaliștii au incheiat sezonul european…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie privind lucrari de foraj orizontal dirijat pentru subtraversari de linii CF si sau drumuri de acces pentru lucrari de reparatii si montaj de instalatii energetice.Valoare estimata este 100.000…

- PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, cu sediul in orasul Navodari, str. Dobrogei nr.1, jud. Constanta, titular al notificarii privind "ACTULALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ndash;MODIFICARE PLAN", amplasat in orasul Navodari, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare…

- Cluj-Napoca se afla in topul clasamentului atunci cand vorbim de orașele cu cel mai scump coș alimentar din Romania. Intre orașele cu cele mai scumpe coșuri alimentare se numara și Capitala, Zalau, Alba Iulia și Timișoara.La polul opus, orașele cu cel mai ieftin coș alimentar sunt Constanța, Slobozia…

- Cotatiile futures la grau pe bursa Euronext au coborat joi la noi minime istorice, in contextul in care declinul fara oprire al preturilor la graul rusesc a intensificat ingrijorarile ca stocurile mari de grau european se vor confrunta cu o concurenta acerba pe pietele de export, transmite Reuters.