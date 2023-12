„Shop”-urile din anii 80, vitrinele capitalismului, inaccesibile „constructorilor socialismului” In timp ce propaganda oficiala punea la zid capitalismul cu vehementa, abuzand de termeni de esenta proletcultista, simbolurile societatii de consum erau expuse cu generozitate in vitrinele „shopurilor”, magazine cu circuit inchis din marile orase. „Shop”-urile, care au aparut la sfarșitul anilor 70 și inceputul anilor 80 in hotelurile din marile orașe și din stațiunile de pe Litoral și de pe Valea Prahovei, erau o modalitate prin care regimul comunist facea rost de valuta de la turiștii straini care vizitau Romania. Prin intermediul acestor magazine cu circuit inchis se strangeau sume importante.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

