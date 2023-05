Stiri pe aceeasi tema

- Farul este echipa care a avut cel mai consistent joc in acest sezon, a evoluat cel mai frumos, astfel ca merita sa devina campioana a Romaniei. Echipa de fotbal Farul Constanta are sansa ca duminica, 21 mai, sa devina campioana Romaniei "Marinariildquo;, care au dominat editia 2022 2023 a Superligii,…

- Dupa un sezon extrem de disputat și un playoff cu meciuri spectaculoase, a sosit ora finalei in campionatul de hochei pe gheața al Elveției. S-au intalnit cea mai in forma echipa a momentului, Biel-Bienne (care s-a impus in playoff cu 4-2 in fața celor de la Berna și 4-0 in fața echipei Zurich Lions),…

- Cifrele partidei cu CFR Cluj, castigate de Farul, vorbesc de la sine despre dominarea echipei de pe litoral. S a incheiat turul turneului play off al Superligii, pana la finalul campionatului mai fiind de jucat cinci meciuri. Pe primul loc este Farul Constanta, care are patru puncte avans fata de a…

- Bogdan Racovițan (22 de ani), fundașul celor de la Rakow, a inscris un gol in victoria echipei sale de sambata seara, scor 2-0, pe terenul celor de la Legnica, intr-o partida din runda cu numarul 29 din prima liga poloneza. Fostul stoper al celor de la FC Botoșani a dus scorul la 2-0 in minutul 76,…

- Barcelona iși continua seria de rezultate bune in LaLiga și ajunge la 4 succese consecutive in campionat. Formația pregatita de Xavi Hernandez a caștigat in deplasarea de la Elche, scor 4-0.

- Lucian Goian, fostul stoper de la Dinamo, Astra sau CFR Cluj, e impresionat de Adrian Mazilu, puștiul de 17 ani de la Farul Constanța care e pe val in Superliga. Mazilu l-a cucerit pe Goe jr. prin declarația oferita la finalul meciului cu Sepsi de duminica, in care a și inscris un gol. ...

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul mare jucator al echipei naționale, a facut o radiografie a luptei la titlu din Superliga. Ilie Dumitrescu: „Farul are perle cu personalitate, care au ieșit in momentele complicate și au facut diferența” Ilie Dumitrescu a spus ca la Farul Constanța Gheorghe Hagi a…

Spadasinul Alex Oroian (CSM Satu Mare) a castigat joi titlul national al Romaniei la spada tineret masculin, dupa ce l-a invins in finala pe coechipierul sau, Marton Mezinger.