Shell îşi vinde operaţiunile onshore de petrol şi gaze din Nigeria, unde era prezentă de aproape un secol Gigantul energetic britanic a fost pionier in afacerile cu petrol si gaze din Nigeria incepand cu anii 1930. S-a luptat de ani de zile cu sute de scurgeri de petrol terestre, ca urmare a furtului, sabotajului si problemelor operationale, care au dus la reparatii costisitoare si procese de mare nivel. Din 2021, Shell a incercat sa-si vanda afacerea onshore de petrol si gaze din Nigeria, dar va ramane activa in sectorul offshore, mai profitabil si mai putin problematic din Nigeria. Iesirea Shell din aceasta afacere face parte dintr-o retragere mai larga a companiilor energetice occidentale din Nigeria,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa integrata de consultanți specializați in tranzacții ai PwC Romania și avocați DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a acordat servicii de asistența la tranzacție acționarilor companiei romanești de software Softeh Plus in vanzarea catre grupul polonez Symfonia.

- Miliarde de euro sunt investite in cercetari care sa inverseze procesul de imbatranire celulara. Start-up-uri din toata lumea incearca sa intre pe aceasta piața a „nemuririi”, in care miliardari precum Jeff Bezos finanțeaza clinici care sa „vindece” batranețea, ca și cum aceasta ar fi o boala, potrivit…

- Cel mai mare exportator de petrol al Africii, Nigeria a suferit o scadere a productiei din cauza furtului de titei si a vandalizarii conductelor din Delta Nigerului, precum si a investitiilor scazute in acest sector, care a afectat veniturile guvernamentale. Insa guvernul presedintelui Bola Tinubu spune…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca performanta anului in fotbalul romanesc este calificarea echipei nationale la EURO 2024. Acesta a precizat ca satisfactia revenirii la un turneu final este uriasa. „Satisfactia este uriasa, asa cum ar trebui sa fie pentru orice roman. Este extraordinar…

- Un avion privat a iesit, miercuri, de pe pista in timpul aterizarii si a ramas blocat in iarba, fapt ce a dus la inchiderea „momentana” a traficului aerian pe Aeroportul International din Geneva, Elveția, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu au fost inregistrati raniti, echipele sunt in curs de interventie",…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, a fost tare mandru dupa victoria cu Elvetia, 1-0 pe Arena Nationala, in ultimul meci al preliminariilor EURO 2024. El a declarat ca dupa foarte multi ani echipa nationala „scrie istorie si merge la turneul final castigand grupa de o maniera de necontestat“.…

- Grupul bancar francez Societe Generale SA analizeaza o posibila vanzare a diviziei de consumer finance din Germania, in cadrul planului directorului general Slawomir Krupa de a creste valoarea bancii prin renuntarea la afacerile care nu au legatura cu operatiunile de baza, transmite Bloomberg.Potrivit…