Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift va fi colega de platou cu Robert DeNiro, Christian Bale și Margot Robbie. Cantareața completeaza distribuția impresionanta a celui mai recent proiect cinematografic de la Hollywood. Noul film va fi o drama istorica, iar de regie se ocupa David Russell, care a semnat și producția Joy, din…

- Unii sunt deja cu gandul la Craciun. Pe 22 decembrie a fost programata lansarea unui nou film inspirat din serialul „Downton Abbey”. Ii vei putea vedea in aceasta continuare pe cei mai multi dintre actorii din distributia originala. Primul lungmetraj inspirat din serialul britanic de mare succes a fost…

- O singura nava eșuata in Canalul Suez, saptamana aceasta, a inchis ruta comerciala aglomerata, generand un blocaj uriaș, cu cel puțin 237 de vase aflate in așteptare in zona, cu consecințe potențial grave asupra comerțului internațional, și-așa aflat sub presiune. Incidentul este un avertisment privind…

- Tom Cruise iși vinde cabana montana din Colorado și vrea pe ea aproape 40 de milioane de dolari. Proprietatea se intinde pe 130 de hectare, iar casa a fost proiectata și la sugestiile celebrului ei proprietar. Tom Cruise este unul dintre cei mai de succes actori de la Hollywood și mai deține reședințe…

- Madalina Ghenea este Sophia Loren in filmul House of Gucci House of Gucci este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Nu se știe insa daca va fi lansat in toamna anului 2021, așa cum este programat, ori va trebui sa așteptam pana in 2022 pentru a-l vedea. Filmarile se desfașoara in Italia…

- Scandalul regal pare ca nu se mai termina. De data asta, in lumina reflectoarelor intra sora vitrega a lui Meghan Markle, care nu are neaparat cele mai bune cuvinte pentru cuplul regal. Aceasta ii transmite surorii vitrege faptul ca este o „mincinoasa”, ca sufera de ”o tulburare de personalitate narcisica”…