Sharon Stone vorbește foarte rar despre o perioada cumplita din viața ei. Este vorba despre hemoragia cerebrala suferita in 2001 care i-a lasat urme, divorțul și pierderea copilului, despre care a povestit recent in revista People. Cu totul excepțional, atunci, superstarul american a dat peste cap toate previziunile: ea și-a revenit dupa noua zile de coma in urma unui accident vascular cerebral. Medicii nu-i dadeau decat 1% șanse de supraviețuire. Mult timp am crezut ca totul merge bine, spune vedeta din ”Basic instinct”. ”Dar am nevoie de cel puțin opt ore de somn neintrerupt in fiecare zi, astfel…