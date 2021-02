Din anul 2011, Shakira (43 de ani) formeaza un cuplu cu jucatorul de fotbal Gerard Pique (33 de ani). Perechea are impreuna doi fii, Milan Pique Mebarak (7 ani) și Sasha Pique Mebarak (5 ani). Shakira și Gerard Pique, aniversați in aceeași zi, la 10 ani diferența Atat Shakira, cat și Gerard sunt nascuți in data de 2 februarie, insa la 10 ani diferența. Shakira a implini 44 de ani, in timp ce Pique a implinit 34. Perechea s-a cunoscut in 2010, in timpul Campionatului Mondial de Fotbal. In acel an, melodia oficiala a competiției sportive, Waka Waka, a fost interpretata de solista. Gerard știa ca…