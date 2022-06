Alternosfera pe 9 iulie la Romexpo: Program si reguli de acces

Pe 9 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la cel mai mare concert Alternosfera. In deschidere vor canta Domino din Sibiu. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 18:30 iar concertele… [citeste mai departe]