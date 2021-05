Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au respins, marti, propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Muzeului National al Victimelor Comunismului, institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, subordonata si finantata din bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, informeaza…

- Deputatii USR PLUS Oana Toiu si Radu Molnar au depus, joi, o initiativa legislativa care prevede ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot sa beneficieze, la cerere, de o zi libera. „Venim in fata romanilor cu un proiect care sa incurajeze vaccinarea. Suntem constienti ca e singura varianta…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri o declaratie privind unele manifestari cu caracter antisemit din Romania si tentativele de reabilitare a criminalilor de razboi. Fostul luptator K1, deputatul PSD Daniel Ghita este singurul care a votat „impotriva”. La dezbaterile din plen pe marginea acestei declaratii…

- Romania traverseaza un moment istoric in aceste zile, dupa ce mii de romani s-au adunat in cele mai mari orașe ale țarii pentru a protesta impotriva noilor restricții anti-Covid-19. Liderul AUR i-a chemat recent pe cetațeni sa i se alature pentru a participa la un nou protest, in cursul zilei de astazi.…

- Deputații au votat un proiect de lege care instituie posibilitatea de a livra medicamente și produse parafarmaceutice la domiciliu, de catre intreprinderile farmaceutice. In prima lectura, a fost aprobat PROIECTUL de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutica.…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan i-a acuzat pe deputații puterii ca au votat impotriva impozitarii zero a firmelor din domeniul Horeca, pe motiv ca sunt suficiente masurile de care acestea beneficiaza deja. Gheorghe Șoldan a spus ca deputații de la PNL și USR-Plus din Comisia pentru ...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu s-a declarat „ferm convins”, miercuri, in platoul Digi24, ca interlocutorul sau, realizatorul TV Cosmin Prelipceanu, ar fi votat cu partidele de dreapta la alegeri. Citește și: SONDAJ - Surpriza la increderea in politicieni: George Simion (AUR), peste premierul Citu.…

- Adrian Wiener, deputat USR-Plus de Arad, a votat impotriva acordarii unui sprijin financiar schitului romanesc "Prodromu" de la muntele Athos, Grecia. Alți colegi de partid ai deputatului aradean s-au abținut sau au fost de acord cu aceasta inițiativa. Deputatul Wiener este unicul parlamentar de Arad…