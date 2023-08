Stiri pe aceeasi tema

- Alimentul care ajuta creierul daca este consumat des. Un medic cunoscut susține ca acest condiment poate curața chiar și vasele de sange. Sfaturile unui specialist care te ajuta sa duci un stil de viața sanatos.

- In momentul in care ai nevoie de bani pentru a acoperi unele cheltuieli neprevazute sau planificate, una dintre solutii este sa apelam la o institutie financiara pentru a accesa un credit, fie ca vorbim despre o banca sau un IFN.Conform registrelor BNR, in Romania activeaza peste 30 de banci…

- Un credit nevoi personale poate sa reprezinte cea mai buna soluție financiara pentru rezolvarea unei urgențe sau pentru realizarea unui plan personal. Daca a trebuit sa faci un astfel de imprumut pe o perioada de cațiva ani, afla ca nu este nevoie sa achiți toți banii in termenul stabilit contractual,…

- Un fel de vara cam sucita ce-i drept, unii pleaca in vacanta, altii mai putin norocosi raman acasa. La sfarsit de saptamana orasul pare pustiu, dovada ca oamenii sunt obositi si au nevoie de liniste si odihna. Altii au iesit la iarba verde, la gratare. Perioada numai buna sa ne amintim de programul…

- Vrem sa creștem copii independenți și sa invețe de mici sa economiseasca pentru planurile lor. Astazi, tot mai mulți tineri iși dau seama de importanța ințelegerii aspectelor financiare. Invața-l de timpuriu sa valorizeze autonomia financiara, iar independența caștigata va fi una dintre cele mai importante…

- Masa osoasa și hormonii de creștere au perioada de glorie la 20 de ani, insa asta nu inseamna ca vor scadea drastic dupa ce treci de 30 de ani. Nu-ți face probleme daca abia acum incepi sa incorporezi obiceiuri sanatoase in rutina ta zilnica – organismul tau inca e tanar și pregatit sa creasca masa…

- Indiferent de provocarile cu care te confrunți, uneori ai nevoie de o mica alinare și de puțin ajutor pentru a-ți regasi pofta de viața. Exista mai multe elemente și aspecte care iți devin tovarași de incredere in astfel de momente, iar, in articolul de fața, va fi vorba despre un produs deosebit.