Stiri pe aceeasi tema

- titudinea noastra ar trebui sa fie plina de candoare ca cea a unui copil ce primeste daruri. Brancusi spunea ca atunci cand incetam sa avem aceasta stare de copil, am murit demult! Ne preocupa tare mult viitorul si uitam sa traim clipa, sa ne bucuram de lucrurile simple. Asociem fericirea cu sanatatea…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu acordat de omul de afaceri Ion Țiriac pentru Digi24 pe teme de interes pentru Romania, precum problematica corupției, dar și a prioritaților pe care ar trebui sa le aiba țara noastra.Digi24: "Romania nu e o tara corupta.…

- Papa Francisc a dezvaluit ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi…

- Copiii ar trebui sa doarma impreuna cu mama lor pana cand implinesc varsta de cel putin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru, noteaza Agerpres.Dr. Nils Bergman din cadrul Universitatii Cape Town din Africa de Sud, a declarat ca bebelusii ar trebui sa doarma pe pieptul mamei lor in primele…

- Inundatiile care deja produc pagube in mai multe judete din tara vor continua si in urmatoarele zile, avertizeaza autoritatile, care au cuprins informatii despre cum ar trebui sa reactioneze populatia in caz de inundatii pe site-ul fiipregatit.ro.

- Diana Munteanu a avut un weekend plin de dezvoltare personala. Prezentatoarea a ținut o adevarata terapie cu prietenele ei. Au vorbit despre existența și despre lucrurile pe care vor sa faca, dar și cele pe care nu e bine sa le faca.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni, pentru a nu ajunge in situatia Romaniei. "Uitati-va la ceea ce s-a intamplat in Romania, in alte state, care…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa va trebui sa faca "un joc defensiv perfect" pentru a o bloca pe Lazio Roma in meciul direct de joi, programat pe Arena Nationala, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League.…