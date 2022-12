Sfaturile nutriționistului privind consumul de alcool în această perioadă Cantitatea face otrava, spune Lygia Alexandrescu. Potrivit nutriționistului, atata timp cat controlam cantitatea de alcool consumata și aceasta nu este prea mare, nu este nicio problema. In plus, și hidratarea trebuie facuta corect: este cald in interior, dar este frig afara și se poate intampla sa nu simțim nevoia sa bem apa. Riscul este sa ne deshidratam, atrage atenția Lygia Alexandrescu: „Se consuma multa cafea in aceasta perioada, se sta mult noaptea pana tarziu pentru ca se petrece și ne intalnim cu prietenii, cu familia și se doarme puțin. Iarași, riscul de deshidratare crește foarte tare.”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

