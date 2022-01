Stiri pe aceeasi tema

- Trenuletul turistic Sepsi Tour, achizitionat recent de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe, va avea curse si spre statiunea Sugas Bai incepand din aceasta saptamana, informeaza reprezentantii Primariei. Trenuletul turistic, compus dintr-o locomotiva si doua vagoane incalzite, cu cate 28 de locuri…

- Mitropolitul Ioan al Banatului a declarat, luni, dupa primirea titlului de Doctor Honoris Causa (DHC) al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului (USAMVB) din Timisoara, ca avem, ca natie, atata minte cata cultura avem, iar „lumea va fi mereu dominata de cei care vor castiga…

- In perioada 6-31 decembrie, in fiecare an, sunt marcate Zilele colindului din Romania, conform Legii nr. 171 din 23 iunie 2021 pentru instituirea Zilelor colindului din Romania. Proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioada oficiala a sarbatoririi colindului romanesc a fost…

- Inspectoratul Scolar Judetean (IȘJ) Covasna a receptionat o prima transa, de 81.000 de teste rapide antigen pe baza de saliva, si le-a distribuit tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din judet. Majoritatea vor fi efectuate acasa, de catre sau sub supravegherea parinților sau tutorilor legali.…

- Deputatul PSD Marius Budai a declarat, joi, ca social-democratii si liberalii s-au pus de acord pe principiul ca trebuie sa fie majorate veniturile – alocatiile, salariul minim, salariile si pensiile. Am avut o discutie extrem de constructiva. Am cazut de acord pe multe puncte de vedere, (…) pe tot…

- In fiecare an, incepand din 2010, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe acorda Bursa Sfantu Gheorghe elevilor de clasa a XII-a care au obținut rezultate școlare deosebite in timpul anilor de liceu. Prin acordarea sumei de 3.000 de lei, municipalitatea dorește sa incurajeze elevii din oraș sa invețe,…

- In organizarea Asociației Istorie, Tradiții, Turism din Vama Buzaului, in parteneriat cu Desparțamantul Astra „Buzaul Ardelean”, la Centrul Ecleziastic de documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe va avea loc sambata, 30 octombrie a.c., de la orea 11.00, un simpozion care marcheaza…

- Sepsi Value Centre a organizat evenimentul „Orașul Verde”, in perioada 8-9 octombrie, pentru a marca Ziua Mondiala a Habitatului. Conform Organizației Națiunilor Unite, Ziua Mondiala a Habitatului din acest an are ca tema accelerarea acțiunilor urbane pentru o lume fara emisii de dioxid de carbon. Tema…