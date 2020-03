Sfaturi pentru buze perfecte de la make-up artiști Creionul contur de buze este unul dintre acele produse de infrumusețare omniprezente, dar pe care, din pacate, nu-l folosim la adevaratul lui potențial. Orice femeie știe ca el funcționeaza excelent ca o bariera și impiedica intinderea rujului. Mai știm și ca poate fi folosit pentru a da o culoare mata și rezistenta buzelor. Dar, in mod paradoxal, creionul de buze nu face parte din rutina noastra zilnica, deși este extrem de util, iți poate imbunatați imaginea și te poate face mult mai expresiva. Aceste sfaturi pentru buze perfecte vor scoate creionul contur din anonimatul nedrept in care se afla. … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus le face pe vedete sa se protejeze cat de mult pot impotriva COVID-19, insa nu acealași lucru il face și Denisa de la Bambi. Artista a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro impreuna cu iubitul, avea o masca de protecție, dar nu o folosea cum trebuie!

- Iata 7 sfaturi esentiale sa arati uimitor fara sa aplici machiaj. 1. Spala-te pe fata in fiecare dimineata si in fiecare seara Poate parea paradoxal, insa multe femei nu se spala pe fata dimineata. Este o greseala care poate duce la acnee, de exemplu. Spalandu-te pe fata atat dimineata,…

- Un autobronzant este preferat de multe ori de persoanele care iubesc bronzul, insa, din diverse motive, nu se pot expune la soare. Afla cat este de eficient și de sanatos și cum sa-l aplici pe piele pentru a evita petele Foarte multa iubește bronzul și ar fi minunat daca ne-am putea bucura de el tot…

- In țara noastra sunt numeroase zone neacoperite de sistemele centrale de epurare a apelor uzate menajere, chiar și in mediul urban, acolo unde orașele s-au extins in afara periferiilor. Pentru a beneficia de intreg confortul unei case in astfel de condiții, cea mai buna soluție ramane instalarea unei…

- Baia este unul din locurile pe care le poți amenaja cu ușurința și dupa bunul plac, iar rezultatele sunt pe masura. Chiar daca e vorba de o baie de mici dimensiuni, atunci cand vine vorba de organizare, poți obține un spațiu aerisit, spațios și primitor, unde te poți retrage oricand pentru o baie fierbinte…

- Proiectul „10 pentru folclor", editia a V-a, care se desfasoara in perioada 8 – 13 februarie, a debutat sambata, 8 februarie, la Centrul Cultural "Pietrele Doamnei" din Pojorata.Spectacolul de deschidere s-a bucurat de mare succes in randul publicului, care a umplut ...

- O persoana care consuma legume sau fructe ingereaza pana la 10 pesticide diferite. Cartoful este leguma cea mai plina de chimicale, iar marul, cel mai nociv fruct, intrucat cel putin un tip de pesticide a fost gasit in 98% din mostrele testate.

- THE CONCERT, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, va avea loc la Romexpo pe 30, 31 mai și 1 iunie 2020. Conceptul vibrant al evenimentului va include, pe langa concertele unora dintre cei mai apreciați și urmariți artiști din Romania, și activari și jocuri pline de culoare, totul intr-un…