Sfaturi pentru alegerea tortului potrivit pentru un eveniment important

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frecvente intrebari care mi se adreseaza este aceasta, legata de curgerea nasului copiilor noștri. De cele mai multe ori pana sa apuc sa raspund parinții administreaza o forma de antitermic copiilor, deși acestora le curge nasul și nu au febra. Prin urmare, am sa va dau cateva informații…

- Medicul Monica Pop i-a dezaproba decizia lui Codrin Ștefanescu de a se retrage din politica din cauza unor probleme de sanatate. Se speculeaza ca Ștefanescu ar suferi de cancer. Cert este ca Monica Pop s-a confruntat cu aceasta teribila boala și are acum sfaturi prețioase. „Sa știți ca nu mi-a placut…

- Painea facuta in casa este un deliciu pentru mesele romanilor, iar ei o pregatesc din ce in ce mai des. Aceasta paine este mult mai sanatoasa decat cea cumparata din comerț. Ei bine, tu ai idee care este cea mai buna faina pentru painea de casa? Iți vom prezenta 5 sfaturi importante pentru alegerea…

- Petrica Mițu Stoian a lasat o moștenire de peste 250.000 de euro, din care suma de 180.000 reprezenta valoarea a doua mașini de lux, iar 70.000 de euro, drepturi de autor. Pe 29 decembrie anul trecut, moștenitorii lui Petrica Mițu Stoian au transmis ca au decis sa ii ofere lui Emil Badea, un alt interepret…

- Este luni dimineața. Ai o intalnire importanta la serviciu, intri sub duș și, in timp ce apa curge, te gandești ce sa porți. Iți inghiți rapid micul dejun pentru a te spala pe dinți și a-ți pune incarcatorul in rucsac. Prin fereastra se vede ca este innorat. Deschizi garderoba și te holbezi: ce geaca…

- Vreti sa stiti cum sa curatati eficient toaleta? Fara indoiala, este o procedura care poate fi destul de dificila. S-ar putea chiar sa va simtiti putin reticenti in a efectua acest tip de intretinere. Insa, oricat de murdara arata toaleta, trebuie sa stiti ca este posibil sa faceti o curatare profesionala…

- Alegerea ramelor pentru ochelari este un proces care trebuie sa țina cont de o varietate de criterii, de la forma feței pana la particularitațile lentilelor pe care le vei purta. In cazul ochelarilor de soare nu se aplica in totalitate criteriile care tre

- Pentru cei care iubesc fotbalul, alegerea ghetelor este cruciala. Cu atat de multe modele disponibile pe piața, nu este ușor sa faci alegerea potrivita. Iata cateva sfaturi pentru a va ajuta sa gasiți perechea potrivita de ghete. Cunoașteți-va marimea Pentru a face cea mai buna alegere pentru ghetele…