Sfaturi de modă care fac italiencele atât de atractive Mulți oameni considera ca Franța este un adevarat model de stil, dar capitala mondiala a modei este de fapt orașul italian Milano. Italienii, in general, sunt bine cunoscuți in tendințele modei și știu cum sa creeze un aspect luminos și unic. De regula, italiencele se concentreaza pe feminitate și acorda... The post Sfaturi de moda care fac italiencele atat de atractive appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest Business School (BBS) din cadrul Academiei de Studii Economice din București a deschis perioada de recrutare pentru programele MBA, pe care le desfașoara impreuna cu partenerii din Canada și Franța. Și anul acesta, BBS propune mediului de afaceri din Romania un parteneriat și un sprijin in…

- In fiecare an, la 9 mai, este marcata Ziua Europei, o zi ce sarbatoreste pacea si unitatea in Europa. In 2021, de Ziua Europei, institutiile Uniunii Europene propun cetatenilor europeni, si nu numai, o serie de evenimente online prin care acestia pot afla mai multe despre UE, potrivit www.europarl.europa.eu.…

- Cântareata germana Christa Ludwig, considerata una dintre cele mai mari voci din a doua jumatate a secolului XX, a încetat din viata sâmbata, la vârsta de 93 de ani, relateaza AFP și agentia de stiri austriaca APA, potrivit Agerpres.Sub bagheta unor dirijori de prestigiu,…

- Stilul personal este un cumul de elemente precum vestimentația, coafura și make-upul. Printre toate acestea se ascunde adevarata personalitate pe care iți dorești sa o afișezi lumii din jur. Fie ca este vorba de locul de munca, interviuri sau cine petrecute in familie, grija pentru aspectul exterior…

- Fiat 500 electric a debutat anul trecut la Milano, iar reprezentanții companiei se așteptau sa aiba priza mare la public. Potrivit celor de la Automotive News, acest lucru nu s-a prea intamplat. Olivier Francois, directorul Fiat, se aștepta ca vanzarile noului 500 electric sa totalizeze 15.000 de exemplare…

- Lorenzo de Medici a fost omul Renașterii prin excelența. Cel mai iscusit pastrator al echilibrului puterii, a fost, timp de 23 de ani, conducatorul de facto al Florenței, jongland cu interesele orașelor Milano, Veneția, Napoli, ale Statelor Papale și ale altor puteri, in special Franța, spre beneficiul…

- Țarile europene au pareri diferite fața de ce înseamna suveranitatea naționala și puterea Europei într-un epoca dominata de terorism, crize sanitare și ascensiunea la putere a dreptei. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Ipsos în colaborare cu Fundația Jean…

- Pe 11 martie 2020 se inchideau școlile. Elevii credeau ca vor avea o „vacanța” de o saptamana-doua și apoi se vor intoarce la școala, la viața lor. Doar ca pandemia a avut alte planuri pentru omenire. Cinci elevi din Buzau au povestit pentru Școala 9 cum a fost acest an in care n-au mai putut sa iși…