Stiri pe aceeasi tema

- "Daca ne uitam la evolutia in ultimele doua saptamani, putem constata ca am reusit sa oprim cresterea. Este un lucru extrem de important. Cresterea este extrem de mica la numarul de cazuri, iar daca luam pe saptamani exista clar o limitare clara a raspandirii virusului", a afirmat Ludovic Orban.…

- Profesorul Alexandru Rafila a explicat de ce in urmatoarele saptamani trebuie sa ne așteptam la o rata crescuta a mortalitații din cauza COVID-19, precum și la un numar mai mare de pacienți care vor avea nevoie de terapie intensiva. Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie,…

- Epidemia de coronavirus din Romania pare sa ii fi divizat pe romani. Unii cred ca exista pericolul Covid-19, in timp ce alții considera ca totul face parte dintr-o mare conspirație mondiala. Simpaticul Catalin Oprișan de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” a gasit pe internet explicația pe care…

- Terasele restaurantelor s-au deschis de putin timp, dupa ce, mai mult de doua luni, au fost inchise din cauza pandemiei de Covid 19. Acest lucru nu a fost doar un fenomen prezent in Romania, ci in toata lumea.

- Intr-o analiza publicata pe Graphs.ro, statisticianul Valentin Parvu a calculat care ar fi numarul de reproductie R a virusului COVID-19 in Romania, dar si in judetele tarii in functie de datele disponibile. „Numarul de reproductie R reprezinta numarul mediu de pacienti infectati de la un singur caz.…

- In Sanpetru, județul Brașov, a fost descoperit un nou focar de coronavirus intr-un camin de batrani. Din cele 27 de persoane depistate pozitiv, 23 sunt batrani internați la camin. Totul a inceput la sfarșitul saptamanii trecute cand o infirmiera și un pacient au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.…

- Ziarul Unirea Trei luni de cand in Romania a fost confirmat primul caz de COVID-19. Cum a evoluat epidemia Azi se implinesc trei luni de cand in Romania a fost confirmat primul caz de COVID-19. In prezent, ne apropiem de 20.000 de cazuri, iar statisticile oficiale arata ca mai bine de 2.700 din persoanele…

- Coreea de Sud este vazuta ca un model de urmat in lupta cu COVID-19, dupa ce a reușit sa reduca substanțial amploarea epidemiei, prin testare masiva și identificarea persoanelor contact. Libertatea a incercat sa afle de la ambasadorul sud-coreean la București, Kim Yong-Ho, care sunt lucrurile pe care…