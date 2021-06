Sfatul medicului dermatolog: Motivul pentru care la plajă nu trebuie ca femeile să poarte machiaj La plaja nu se recomanda ca femeile sa poarte machiaj. Motivul? Numeroase produse cosmetice conțin substanțe nocive. Anca Zbranca, medic dermatolog, spune ca la plaja niciodata nu trebuie purtat machiaj. Medicii recomanda creme de protecție solara cu indice foarte mare, care la nevoie pot fi și colorate. „Nu este vorba numai despre fluorul organic. Majoritatea produselor pe care le-ați menționat conțin substanțe care prin cumulare pot produce probleme la nivelul organismului, și e nevoie de cantitați enorm de mari de absorbție prin piele pentru ca aceste produse sa faca rau. Nu trebuie chiar sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

