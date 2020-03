Sfat medical de ultimă oră, în plină pandemie de coronavirus Cu toții facem tot ce putem ca sa ne ferim de Covid-19. Ne spalam ca niciodata pe maini, ca la carte, cate 20 de secunde. Avem gel dezinfectatnt in toate buzunarele, la fel și șervețele. Spalam, dezinfectam tot ce atingem. Cu toate acestea, nu e suficient. O asistenta din Australia atrage atenția ca poate mai important decat toate acestea este sa ne taiem unghiile cat mai scurt! Știm din copilarie ca sub unghie se pot ascunde germeni, dar in aceasta perioada pare ca toata lumea a uitat de acest posibil focar. Asistenta australiana a explicat ce inseamna unghii prea lungi. “Atunci cand presam varful… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul medical diagnosticat cu Covid-19, despre care conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu spune ca nu a respectat procedurile, susține ca este acuzat pe nedrept. Asistenta șefa știa ca am temperatura, spune acesta, anunța MEDIAFAX.Situatie tensionata la Spitalul Judetean…

- Zeci de clujeni au participat duminica, 22 martie, la slujba oficiata in fata Catedralei Mitropolitane din oras. In ciuda avertismentelor autoritatilor privind pandemia de coronavirus, credinciosii au fost impartasiti cu aceeasi lingurita.

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), președintele Barcelonei, s-a intalnit cu Messi și celelalte vedete ale clubului catalan pentru a le propune micșorarea salariilor, in plina criza de coronavirus. Conform presei spaniole, la inceputul acestei saptamani, oficialii clubului catalan erau in cautarea unor…

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton. Aflați in plina pandemie de coronavirus, cei doi indragostiți incearca sa nu intre in panica din cauza virusului ucigaș din China și sa iși pastreze optimismul.

- Tara este aproape inchisa, dar francezii au inceput totusi sa voteze, duminica dimineata, in primul tur al alegerilor municipale, cu o miza eclipsata de epidemia de coronavirus, relateaza AFP.Sambata seara, cu cateva ore inainte de deschiderea birourilor de vot, prim-ministrul Edouard Philippe…

- E JALE! Inchisoare de pana la 21 de ani pentru romanii și italienii care fac asta, in plina pandemie de coronavirus! „Ordinul e clar!” Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.