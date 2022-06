Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o noua funcție publica, aceasta fiind denumita expert in dezvoltare durabila. Noua funcție devine oficiala dupa modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ. OUG 57 / 2019 a fost modificata prin legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului…

- O furtuna de nisip s-a abatut asupra capitalei Arabiei Saudite si asupra altor parti ale tarii, reducand vizibilitatea si afectand traficul in regat, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cu greu ne putem imagina o lume fara tehnologie. In clipa de fața, sectorul tehnologic este unul dintre cele mai puternice sectoare economice la nivel global. Companiile de tehnologie modeleaza economia la nivel mondial, stabiliesc noi tendințe și provoaca schimbari pe care in toate segmentele de afaceri.…

- Guvernatorul Bancii Naționale ramane in funcție! Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat ca guvernarea a convenit impreuna cu opoziția, menținerea lui Octavian Armașu la șefia Bancii Naționale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tribunal din Moscova a declarat compania Meta fondata de Mark Zuckerberg ca organizație extremista și a interzis rețelele de socializare Facebook și Instagram, anunța Interfax. Tribunalul a dat astfel curs unei solicitari formulate de Parchetul General de la Moscova care a cerut catalogarea Meta…

- Cu Meta sperand sa conduca jocurile in Metaverse, imersiunea Instagram in Web 3.0 ar fi urmatorul pas natural. Și asta este pe cale sa faca Instagram, o vitrina de pionierat pentru fotografie și arta mobila, va primi in curand jetoane nefungibile drept cel mai recent nivel de arta digitala. CEO-ul Meta,…

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" din Romania solicita public Guvernului calculul tuturor salariilor de baza ale lucratorilor din sanatate in functie de salariul minim. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, care s-a pronuntat luni in dosarul "Danilet-CSM", a apreciat ca argumentele aduse de judecatorul din Cluj nu au fost in masura sa justifice aparenta de nelegalitate a actului administrativ atacat de acesta, astfel ca, a opinat instanta, cerinta cazului bine justificat…