- Ucraina nu va ierta niciodata Rusia pentru un conflict rușinos care a aruncat inapoi dezvoltarea Rusiei cu o jumatate de secol, pana in vremurile sovietice dinaintea lui Mihail Gorbaciov, a declarat pentru Reuters jurnalistul și laureat al Premiului Nobel pentru Pace Dmitri Muratov, anunța Mediafax.…

- Peste jumatate din școlile din județul Gorj sunt incalzite cu lemne și carbune. Potrivit unui raport al Prefecturii Gorj rezultat in urma unor controale in unitațile de invațamant de pe raza județului, in 56% din școli este folosit pentru asigurarea incalzirii in perioada de iarna numai combustibilul…

- In perioada comunista, inceputul școlii avea data fixa: 15 septembrie. Presa din perioada comunista scria intotdeauna de partid și de Nicolae Ceaușescu și mai puțin despre elevi și profesori

- Consiliul Local Timișoara a aprobat, marți seara, inchirierea unei parți a statiei CFR din Motru pentru a asigura achizitia mai facila de carbune direct de la producatorii autohtoni. Decizia luata va reduce costurile aferente intermediarilor. ”Inchiriem o parte a unei gari CFR din Motru. Asiguram achizitiile…

- Consumul global de carbune este posibil sa se apropie in acest an de recordul absolut de opt miliarde de tone stabilit in anul 2013, pe masura ce economiile europene vor cauta sa faca economii la gazele naturale, a estimat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Bloomberg, transmite…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, joi, ca Romania va avea gaz pentru iarna 2022 – 2023. Ciuca a spus ca la sfarșitul saptamanii trecute, Romania avea cu 200 de milioane de metri cubi de gaz peste ceea ce avea in depozite anul trecut in aceeași perioada. Nicolae Ciuca a declarat ca masura de a…

- La initiativa lui Ormos Zsigmond, prefectul comitatului Timis, si a unui grup de intelectuali, in 25 iulie 1872 s-a infiintat prima societate stiintifica din Banat, care a avut ca scop constituirea unui muzeu istorico-arheologic in Timisoara.

- „Pași parcurși de Valea Jiului in tranziția de la carbune – conexiuni noi și oportunitați viitoare” a fost tema conferinței organizata, astazi, la Petroșani, in cadrul proiectului european de cercetare „TRACER”. Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, prezent la dezbateri,…