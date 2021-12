Sfârșitul familiei tradiționale? Poligamia, noua modă de peste ocean In Statele Unite ale Americii și Canada, relațiile cu mai mulți parteneri sunt tot mai numeroase și vazute deja drept o noua normalitate. Motiv pentru care se naște intrebarea daca noul trend ar putea schimba modul in care privim sexul și familiile. Raspunsurile sunt oferite de un amplu reportaj publicat de BBC . Ian Jenkins, in varsta de 45 de ani, s-a confruntat in tinerețe cu amenințari cu moartea dupa ce s-a declarat gay, pe cand era student la o universitate din Virginia. La acea vreme, cu greu putea sa se gandeasca la o zi in care ar putea trai fara probleme ca barbat gay cu un partener,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din California s-a pierdut cu firea și a inceput sa loveasca stewardesa, ba chiar i-a spart dinții și i-a cauzat rani pe fața in timpul unui zbor.Vyvianna Quinonez, in varsta de 28 de ani, zbura din Sacramento in San Diego, cu Southwest Airlines, atunci cand o stewardesa a rugat-o sa-și puna…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) precizeaza ca pana in acest moment nu exista informații cu privire la eventuale decese ale persoanelor care s-au infectat cu varianta Omicron a coronavirusului, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Nu am vazut niciun raport despre decese asociate Omicron”, a declarat…

- Reprezentanții companiei Pfizer au depus la un tribunal din California o plangere in care acuza o angajata ca ar fi incarcat intr-un cont Google Drive peste 12.000 de fișiere, inclusiv „zeci” de documente cu informații confidențiale despre vaccinul anti-COVID, care ar fi urmat sa ajunga la o alta companie…

- Ziua Recunoștinței (engleza: Thanksgiving Day, franceza: Jour de l’Action de graces) este o sarbatoare anuala de o zi, in care se mulțumește (tradițional lui Dumnezeu) pentru bogația recoltei din acel an. Ea se sarbatorește in cea mai mare parte a Americii de Nord (Statele Unite și Canada). Este o sarbatoare…

- Preturile alimentelor au crescut si au egalat un record vechi de 10 ani: Stocurile de cereale vor scadea in continuare Preturile alimentelor au crescut si au egalat un record vechi de 10 ani: Stocurile de cereale vor scadea in continuare Un raport publicat joi de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura…

- "Incepand de luni, 22 noiembrie 2021, toata lumea trebuie sa fie complet vaccinata impotriva COVID-19 pentru a putea intra in incinta Camerei Comunelor", a anuntat Anthony Rota, intr-un comunicat, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.Masura obligatorie se va aplica membrilor Parlamentului si personalului…

- Irina a ales sa locuiasca in America alaturi de mama sa, chiar daca nu a fost ușor pentru Irinel Columbeanu, acesta a acceptat decizia fiicei sale. Afaceristul a vorbit intr-un interviu despre relația pe care o are in prezent cu Monica Gabor, dar și despre planurile Irinucai. Irinel Columbeanu nu a…

- Roger Federer ar putea iesi din Top 10 ATP dupa turneul Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), care va debuta joi si la care tenismanul elvetian nu va participa, fiind in recuperare dupa a treia interventie chirurgicala la genunchi, informeaza AFP, citat de agerpres. Federer (40 ani), care are in…