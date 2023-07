Sfârșitul dominației internaționale a dolarului? Anunț extrem de important făcut de Moscova Guvernul de la Moscova a anunțat ca Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, cunoscute și ca națiuni BRICS, vor introduce o noua moneda de tranzacționare susținuta de aur. Anunțul oficial este de așteptat sa fie facut in timpul summitului BRICS din august, din Africa de Sud. Este un nou pas in tendința de dedolarizare care se desfașoara in economia globala. Valoarea aurului ar putea crește Bancile centrale din intreaga lume au cumparat aur intr-un ritm istoric, incepand cu jumatatea anului 2022. Pentru mulți analiști, o moneda susținuta de aur este urmatoarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

