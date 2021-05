Sfârșit tragic: Un bărbat a fost găsit mort în stradă CHIȘINAU, 20 mai - Sputnik. Pe data de 19 mai, Poliția din Capitala a fost anunțata de catre niște trecatori despre faptul ca un barbat zace la pamant, fara suflare, pe strada Petricani din Chișinau. © Sputnik / Mihai CarausAccident tragic la Orhei: Un tanar de 23 de ani s-a stins din viața Oamenii legii au stabilit la fața locului ca barbatul de 67 de ani era locuitor al Capitalei. Potrivit informației oferite pentru Sputnik Moldova de Poliția municipala, in urma examinarii cadavrului de catre medicul legist nu au fost constatate semne de moarte violenta. Specialiștii susțin preliminar… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

