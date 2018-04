Sfârșit tragic pentru un român plecat la muncă în Spania. A căzut în gol de la șapte metri Un muncitor roman, in varsta de 39 de ani, a murit in orașul Adra, Almeria, din sudul Spaniei. Acesta efectua lucrari la un complex sportiv și a cazut in gol de la șapte metri. Autoritațile au deschis o ancheta in acest caz. Medicii au ajuns la fața locului, dar a fost prea tarziu pentru a-i mai salva viața romanului. Cu doar cateva zile inainte de cumplitul accident, primarul orașului a facut o vizita la complexul respectiv pentru a vedea in ce stadiu erau lucrarile, potrivit Lavanguardia. Autoritațile fac cercetari pentru a afla daca complexul respectiv… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

