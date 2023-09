Sfârșit tragic. O femeie din Timișoara a murit după ce soțul a stropit-o cu benzină și i-a dat foc Totul a pornit de la un conflict iscat intre cei doi. Barbatul a stropit-o pe femeie cu benzina, a aprins o bricheta si i-a dat foc. Initial, barbatul nu si-a recunoscut fapta, insa dupa ce sotia lui a murit, le-a spus politistilor cum s-a intamplat incidentul. Acesta a fost arestat preventiv. Cei doi au divortat in urma cu mai multa vreme, dar recent s-au impacat si locuiau in Timisoara, in cartierul Ronat. In urma cu cinci zile a izbucnit un conflict intre cei doi, iar barbatul a stropit-o pe femeie cu benzina, a aprins o bricheta si i-a dat foc. In urma ranilor, femeia a fost transportata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

