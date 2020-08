Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, in sedinta de luni a Comitetului Executiv, cand vor incepe noile editii de campionat in esaloanele 2 si 3, faza nationala a Cupei Romaniei si Liga 1 la fotbal feminin. Totul, sub rezerva evolutiei situatiei epidemiologice, dupa cum a anuntat presedintele FRF, Razvan…

- Cluburile cu activitate de juniori au avut termen pana la 25 iulie sa se inscrie in competițiile organizate de Federația Romana de Fotbal. Dupa centralizarea datelor, la nivelul U16-U17-U19 se regasesc 153 de cluburi, cu 17 mai multe decat in sezonul 2019-2020. In ceea ce privește categoriile de varsta…

- Play-off-ul din Liga 1, care stabilește echipele care promoveaza in Liga 1, se apropie de final, iar FRF a anunțat programul ultimei etape. Federația Romana de Fotbal a publicat azi programul ultimei etape. Aceasta se va disputa duminica, 2 august. Toate partidele vor incepe la ora 18:30. Program etapa…

- Gerard Lopez, patronul lui Lille, a cumparat formația belgiana Mouscron, prin intermediul unei companii nou inființate. Lopez a anunțat ca va trimite in Belgia mai mulți jucatori. Printre ei se numara și Virgiliu Postolachi (20 de ani), atacantul pe care Federația Romana de Fotbal a incercat sa il…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, pe site-ul sau oficial, ca inca un arbitru, al patrulea, a fost depistat pozitiv la noul coronavirus in urma testarilor efectuate in ultimele zile. Arbitrul depistat pozitiv a fost retras de la delegari si se afla in izolare, la fel ca si colegii cu care a intrat…

- Joi, 9 iulie, a fost data limita pentru depunerea ofertelor pentru lucrarile de amenajare a complexului sportiv Carpați, un proiect de investiții in valoare de peste 30 de milioane de lei. Doua firme,SC ATLANT BUILDING SRL Brașov și SC Romconstruct Grup Ploiești, au depus oferte pentru proiectarea și…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit vineri, 19 iunie, prin tragere la sorți, meciurile de baraj pentru promovare in Liga a II-a și Liga a III-a de fotbal. S-au aflat astfel echipele gazda ale barajului pentru accederea in Liga a II-a: ACS Mostiștea Ulmu – Unirea Slobozia (din seria a 2-a), Progresul…

- Deși alegerea soluției continuarii competiției in partea superioara a clasamentului ediției 2019-2020 a ligii secunde de fotbal, ca și și programul pe zile al meciurilor, dateaza de ceva vreme (Decizia Comitetului de Urgenta al FRF din 14 mai 2020, care a fost validata in cadrul sedintei Comitetului…