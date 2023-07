Stiri pe aceeasi tema

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu."In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand compania americana…

- Date revizuite ale Eurostat au confirmat recent ca Uniunea Europeana a intrat in recesiune tehnica. Jurnaliștii de la Wall Street Journal (WSJ) au trecut un fir roșu prin evenimentele care au dus la situația din prezent, atragand atenția cu privire la viitorul economiei europene in perioada urmatoare.Analiștii…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna mai, ceea ce confera noi argumente pentru ca urmatoarele majorari de dobanda ale Bancii Centrale Europene sa fie mai prudente, dupa ce majorarea agresiva a costului creditului din ultimele luni incepe sa isi faca simtite…

- Guvernul german ii cere emisarului chinez Li Hui "sa exercite presiuni" asupra Rusiei pentru ca aceasta sa-si retraga trupele din Ucraina, anunta vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de externe, Christian Wagner, relateaza AFP. Emisarul chinez, care se afla de o saptamana intr-un turneu…

- Cresterile ratelor dobanzilor Bancii Centrale Europene (BCE) sunt in etapa finala, a declarat vicepresedintele BCE Luis de Guindos, unui ziar italian, avertizand in acelasi timp ca nivelul mai ridicat al costurilor imprumuturilor ar putea tensiona calitatea activelor bancilor, chiar daca indicatorii…

- Zona euro a sfidat previziunile potrivit carora razboiul din Ucraina o va arunca in recesiune, dupa ce iarna calduroasa a atenuat impactul creșterii prețurilor la energie, scrie The Guardian.Datele Eurostat, agenția de statistica a UE, au aratat ca, in primele trei luni ale anului 2023, creșterea economica…

- Nivelul mai redus al aversiunii fața de risc a permis leului și altor monede din regiune, cu excepția celei maghiare, sa se aprecieze fața de euro. Cursul euro a scazut joi la 4,9305 lei, minimul ultimei luni, in condițiile majorarii ofertei inainte de data de 25 ale lunii, cand se achita taxele și…