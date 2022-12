Stiri pe aceeasi tema

In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea Sfantului Apostol, intaiul mucenic si arhidiacon Stefan, unul din cei sapte diaconi.S a facut odata intrebarea intre iudei, saduchei, farisei si elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau ca este prooroc, altii ca este inselator, iar altii ca e Fiul lui Dumnezeu. Atunci Stefan a stat pe loc inalt si a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos, zicand: „Barbati frati,…

- S-a facut odata intrebarea intre iudei, saduchei, farisei si elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau ca este prooroc, altii ca este inselator, iar altii ca e Fiul lui Dumnezeu. Atunci Stefan a stat pe loc inalt si a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos, zicand: „Barbati frati,…

- Sarbatorile zilei de 20 decembrieOrtodoxeInainte-praznuirea Nasterii DomnuluiSf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul AntiohieiGreco-catoliceSf. ep. m. Ignatiu TeoforulRomano-catoliceSf. Zeferin, pp. m.Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de…

- In Pastorala de Craciun ”Hristos unește cerul cu pamantul, Preafericitului Parinte Patriarh Daniel adreseza un indeamn la rugaciune și fapte bune, la ”solidaritate fata de toti oamenii, dar mai ales fata de cei care sufera din cauza razboiului”, transmite Basilica.ro. „Sa cultivam pacea inimii noastre…

- OrtodoxeSf. Proroc Agheu; Sf. Teofana imparateasaGreco-catoliceSf. pf. AgheuRomano-catoliceSs. Adelaida, imp.; Aggeu, profetSfantul Proroc Agheu este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 16 decembrie.Sfantul Agheu, al carui nume "se talcuieste praznic, sau cel ce praznuieste", s-a nascut…

- Sarbatorile zilei de 22 noiembrieOrtodoxeSf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim si Apfia; Sf. Mc. CiciliaGreco-catoliceSf. ap. Filimon, Apfia si Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian si TiburtiuRomano-catoliceSf. Cecilia, fc. m.Sfintii Apostoli Filimon, Arhip si Onisim si Apfia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 26 octombrie. Sfantul Mucenic Dimitrie s-a nascut in cetatea Solun (Tesalonic), din parinti de neam bun si drept-credinciosi. Tatal sau era voievod in cetatea Solunului si era crestin. Dar nu indraznea sa…