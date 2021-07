Sfântul Ștefan cel Mare 2021: ce rugăciune puternică se rostește astăzi Sfantul Ștefan cel Mare se sarbatorește anual pe 2 iulie, zi in care domnitorul Moldovei este praznuit și celebrat. Voievodul Ștefan cel Mare a domnit in perioada 14 aprilie 1457 – 2 iulie 1504, fiind cel mai de seama conducator al Moldovei. In perioada lui de domnie, a zidit multe biserici și manastiri creștin-ortodoxe și a aparat creștinismul in fața otomanilor. Se spune ca Ștefan cel Mare inalța o biserica sau o manastire in semn de mulțumire fața de Dumnezeu. Prima manastire ctitorita de el a fost Manastirea Putna, unde a fost și inmormantat. Ar fi ctitorit 40 de lacașuri de cult, iar pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

