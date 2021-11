Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția pentru Apararea Statului de Drept a transmis tuturor cultelor religioase o informare in care arata ca obligativitatea certificatului verde li se va aplica. Astfel, toți preoții, pastori, conducatorii cultelor și restul angajaților vor fi obligați sa se vaccineze, sa faca dovada trecerii…

- Pe 1 octombrie, in preajma pelerinajului de Sfanta Parascheva, ActiveNews avertiza ca premierul pe atunci inca nedemis al Romaniei, amoebicul Florin Cițu, planuiește introducerea certificatului de vaccinare in Biserica. Pelerinii care doresc sa intre in biserica ar trebui, teoretic, sa prezinte dovada…

- Daca deputații vor vota obligativitatea certificatului verde la locul de munca, acesta le va fi impus și celor din Biserici. Astfel, atat preoții sau pastorii, cat și ceilalți angajați vor fi nevoiți sa dețina certificatul verde. La inceputul saptamanii viitoare, Camera Deputaților, for decizinal, va…

- Toate cultele religioase din Romania au fost informate ca, in cazul in care se va vota Certificatul verde, viața religioasa din Romania va fi afectata, deoarece personalul cultelor are calitatea de angajat, iar legea li se va aplica și lor. Coaliția pentru Apararea Statului de Drept a transmis tuturor…

- Cella Serghi este una dintre cele mai importante prozatoare romane ale literaturii interbelice, cartile sale fiind parcurse si azi, de cititori de toate varstele Viata, activitatea si opera Cellei Serghi22 octombrie 4 noiembrie 1907 Se naste la Constanta, in familia Marcoff, vechi dobrogeni, de origine…

- Un grup de europarlamentari, printre care și preotul Cristian Terheș, parte a grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, au protestat, folosind tactici de dezinformare și intimidare, pentru a ataca planul Parlamentului European de a impune certificatul verde COVID-19, incepand de saptamana…

- Biserica Ortodoxa Romana a mai pierdut un ierarh ca urmare a imbolnavirii cu Covid 19. Preasfintitul Parinte Gurie, Episcopul Devei si Hunedoarei, a pierdut lupta cu boala joi, 21 octombrie 2021. Episcopul Devei si Hunedoarei era internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva din data de 8 octombrie,…

- Guvernul pregatește o lovitura grea pentru toți romanii, folosindu-se de Parlament pentru a legifera și a extinde aplicarea certificatului verde. Coaliția pentru Apararea Statului de Drept a solicitat in mod expres participarea la dezbaterile din comisiile Senatului, pentru a se asigura ca nu se vor…