Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis că ritualul botezului rămâne neschimbat Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca „nu poate modifica doctrina sa, ritualul sau liturgic-sacramental si disciplina sa canonica”. Astfe, ritualul botezului va ramane neschimbat. Ritualul botezului nu se va schimba, iar slujbele se vor desfasura tot prin scufundarea copilului de trei ori in cristelnita, a transmis BOR. Citește și: Parinții bebelușului mort dupa botez cer sa se faca dreptate „Sfantul Sinod a reamintit obligatia statutara a Bisericii Ortodoxe Romane de a ramane in comuniune si unitate dogmatica (doctrinara), liturgica (sacramentala) și canonica (disciplinara)… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

