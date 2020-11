Stiri pe aceeasi tema

- ”Avand in vedere contextul social actual si dorind o buna randuiala a sarbatorii va indemnam sa va inchinati sfintelor moaste atat in zilele precedente sarbatorii, cat si dupa. Indemnam credinciosii sa respecte hotararile autoritatilor de stat cu privire la purtarea mastii de protectie si pastrarea…

- Spitalul „Victor Babeș” a cumparat 85 de aparate pentru ingrijirea bolnavilor de Covid-19 care au nevoie de oxigen suplimentar. Concentratoarele de oxigen vor ajunge la spitalele „Victor Babeș”, Municipal și la Spitalul CFR și pot face diferența intre viața și moarte, spun medicii. Au costat 43.000…

- Imagini cu bolnavi de cancer care așteapta pe holul Spitalului Oncologic Fundeni, in aglomerație, pentru a fi testați anti-Covid, au fost distribuite luni pe rețelele de socializare. Imunitatea bolnavilor de cancer este extrem de scazuta. Conducerea spitalului spune ca de vina ar fi pacienții.Citește…

- Conform calendarului ortodox, ziua de sambata, 24 octombrie, anunța o mare bucurie pentru creștini! Anual, la aceasta data, credincioșii sarbatoresc un sfant important. Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți pentru a avea spor in casa!

- Hospice Eliana (Alba) anunța luni, de Ziua Mondiala Hospice și a ingrijirilor paliative, ca va continua sa furnizeze servicii gratuite de ingrijire la domiciliu, bolnavilor aflați in Alba Iulia și pe raza a 30 de kilometri in jurul municipiului. Comunicatul organizației: ”Ca in fiecare an, la 12 octombrie,…

- An de an, pe data de 9 octombrie este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant este praznuit de catre credincioși? Iata și cea mai puternica rugaciune pentru sanatate pe care trebuie sa o rostești in aceasta zi!

- De la inceputul pandemiei si pana acum, IRO Iasi a primit bolnavi din toata Regiunea de Nord-Est, cu atat mai mult ca in judetele invecinate, spitale intregi au fost pe perioada lunga de timp focare COVID 19. "IRO a primit si in perioada starii de urgenta si acum in perioada starii de alerta bolnavi…

- Sarbatori religioase 3 septembrie 2020 Ortodoxe: Mutarea moastelor Sfantului Nectarie; Sfantul Mucenic Antim; Sfintii Cuviosi Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara. Romano-catolice: Sf. Grigore cel Mare, pp. inv. Greco-catolice: Sf. ep. Antim; Sf. cuv. Teoctist CALENDAR…