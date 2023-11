Stiri pe aceeasi tema

- La Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din satul Fetești, comuna Adancata, va avea loc joi o procesiune cu Sfintele Moaște ale Sf. Ier. Nectarie de la Eghina - Vindecatorul de cancer. Programul va fi urmatorul: incepand cu ora 08:30 Utrenie, Acatistul Sfantului Ier. Nectarie, Sf. ...

- Racla cu o parte a cinstitelor moaște ale Sfantului Ierarh Nectarie din Eghina va fi pusa spre inchinare in Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Baia Mare incepand cu ziua de vineri, 10 noiembrie, ora 15.00, pana duminica, 12 noiembrie, ora 15.00, dupa care se va intoarce la București. In…

- Zeci de oameni s-au adunat in aceasta seara in fața Tribunalului Bistrița-Nasaud, dorind sa se faca dreptate in cazul antrenorului de box Dani Borgovan. Aceștia au pornit intr-un marș pe strazile orașului, cerand arestarea iubitei sportivului. Prietenii și familia antrenorului de box Dani Borgovan s-au…

- Atit Mitropolia Moldovei, cit și Mitropolia Basarabiei nu trebuie sa divizeze preoții și creștinii, dar dimpotriva sa ii adune și sa ii uneasca in numele lui Hristos, sa le cultive credința și sa promoveze dragostea fața de Dumnezeu, familie și patrie. Opinia a fost expusa de analistul politic Nicolae…

- Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este sarbatorit in fiecare an pe data de 26 octombrie. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei. In traditia populara, Sfantul Dimitrie Izvoratorul de mir este patronul pastorilor…

- Sfantul Ciprian - leapada vrajitoria si ajunge episcopDin relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s-a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care sa aprinda…

- Pe data de 21 septembrie, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe doi sfinți importanți: Sfantul Proroc Iona și Sfantul Apostol Codrat. Aceștia au fost martori ai credinței in Dumnezeu și au propovaduit Evanghelia in diferite locuri și timpuri. In acest articol, vom prezenta viața și minunile acestor sfinți,…

- La 10 ani de la inființare, Asociatia Femeilor Romance din Grecia a organizat o sarbatoare de pomina in plin centrul Atenei. Potrivit Ambasadei Romaniei in Grecia, evenimentul a fost o sarbatoare a Bucovinei, a romanilor de pretutindeni, a prieteniei dintre Grecia și Romania. La sarbatoarea acestei…