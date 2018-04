Sfantul Iosif Marturisitorul din Maramures, sarbatorit in 24 aprilie

Sfantul Iosif Marturisitorul din Maramures, sarbatorit in 24…

Crestinii ortodocsi din Maramures si nu numai il sarbatoresc in fiecare an pe data de 24 aprilie pe Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul. Cu aceata ocazie, astazi, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare, PS Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, va savarsi Sfanta liturghie, impreuna cu membrii Permanentei Eparhiale, parintii protopopi din Eparhie, conducatorii si parintii profesori de la scolile teologice. La final, Sectorul Patrimoniu Sacru si Pictura bisericeasca organizeaza in Sala – muzeu “Sfintii Martiri Brancoveni” din incinta Catedralei Episcopale, va avea loc Vernisajul…