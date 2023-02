Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe elen Nikos Dendias a sosit duminica in Turcia pentru a transmite sprijinul Atenei pentru vecinul sau, lovit pe 6 februarie de doua cutremure violente, a anuntat ministerul sau, informeaza Agerpres care citeaza AFP. Cele doua țari au o lunga istorie de rivalitate, dar Grecia a fost…

- Grecia a trimis mii de corturi, paturi si paturi in Turcia pentru a ajuta sutele de mii de oameni lasati fara acoperis deasupra capului de cutremurele devastatoare din aceasta saptamana, intr-un act de solidaritate cu un stat vecin care, deși este aliat in cadrul NATO, este si un rival istoric al Atenei,…

- Un front atmosferic sever, numit Barbara, a lovit Grecia, cu temperaturi sub zero și zapada in multe parți ale țarii, inclusiv in capitala Atena, unde emblematica Acropole a fost acoperita de o patura subțire de zapada. O alerta de urgența 112 a fost emisa luni pentru locuitorii din Atena, avertizandu-i…

- Este vorba despre trei piese vechi de 2.500 de ani, care se afla in colecțiile papale ale Muzeelor ​​Vaticanului de mai bine de un secol, scrie CNN . Vaticanul a transmis vineri intr-o scurta declarație ca papa le va darui lui Ieronim al II-lea, șeful Bisericii Ortodoxe din Grecia, ca un gest de dialog…

- „Daca nu va pastrați calmul, o țara ca Turcia nu va fi un simplu spectator”, a avertizat președintele turc, Recep Tayyip Erdogan. Turcia a avertizat Grecia ca o racheta ar putea lovi capitala elena daca „nu va pastrați calmul”, intensificandu-și și mai mult retorica impotriva Atenei. „Va lovi Atena.…

- Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni, este praznuit, marti, de Biserica Ortodoxa.La Biserica Sfantul Gheorghe-Nou din Capitala, care adaposteste mana facatoare de minuni a Sfantului Ierarh Nicolae, Sfanta Liturghie va fi oficiata, incepand cu ora 9,30, de Episcopul…

- Potrivit presei locale, deocamdata nu au fost raportate nici pagube materiale, nici raniti.Miscarea telurica al carui epicentru este situat la est de insula Evia si la o adancime de 9 km, a avut loc la orele 20.06 GMT, potrivit aceleiasi surse.A fost resimtita in special pe insula si in Attica, zona…

- Premiera de gala a filmului „Man of God” (“Omul lui Dumnezeu”), regizat de Yelena Popovic, dedicat vietii Sfantului Nectarie din Eghina, are loc marti iar productia va rula din 2 decembrie in 64 de cinematografe din Romania, potrivit news.ro.Filmata in Grecia, in diferite spatii relevante pentru…