Sfântul Dimitrie Basarabov ocrotitorul bucureștenilor! Ce e bine să faceți azi Sfantul Dimitrie Basarabov ocrotitorul bucureștenilor! Astazi, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe acest Sfant, pe numele intreg Sfantul Dumitru cel Nou sau Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov. El este ocrotitorul Capitalei. Sarbatoarea este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox, fiind și o zi in care se organizeaza un pelerinaj vestit in Capitala Romaniei. Credincioșii se pot putut inchina la moaștele Sfantului Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Imparați Constantin și Elena, dar și ale Sfantului Ștefan, aduse din Grecia! Sfantul Dimitrie Basarabov ocrotitorul bucureștenilor! Ce e bine sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- La Catedrala Patriarhala din Capitala se desfașoara pelerinajul tradițional inainte de sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, de la 27 octombrie. Duminica la pranz, raclele cu moaștele Sfantului Dimitrie, ale Sfinților Constantin și Elena și ale Sfantului Nectarie au fost…

- Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou se va desfasura in acest an incepand de sambata, 22 octombrie, pana pe 28 octombrie, iar alaturi de moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Ierarh Nectarie de la Eghina vor fi cinstite si…

